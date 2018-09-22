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Ankara Su Kesintisi 05 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 05 Aralık 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 05 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 05 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 05 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 05 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 05 Aralık 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

05 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi:  5.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Oğulbey ve Örecik Mahallelerinin su depolarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 05/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Oğulbey ve Örecik Mahalleleri

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.12.2022 09:05:00
Tamir Tarihi: 5.12.2022 14:30:00
Detay: Çayyolu Mahallesi Ankaralılar Caddesi içindeki 200'lük ductil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Çayyolu Mahallesi , Koru Mahallesi bir kısmı Ankaralılar caddesi ,Ümit Mahallesi bir kısmı

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.12.2022 09:20:00
Tamir Tarihi: 5.12.2022 14:00:00
Detay: Y.beyazıt Mahallesi Konut Sokakta oluşan 100lük pe100 boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Y.Beyazıt Mahallesi Konut Sokak ve Ağrı Sokak.

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