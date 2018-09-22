  • BIST 4.946,24
  • Altın 1061.342
  • Dolar 18.6365
  • Euro 19.5505
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara Su Kesintisi 06 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 06 Aralık 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 06 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 06 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 06 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 06 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 06 Aralık 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

06 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.12.2022 08:10:00
Tamir Tarihi:  6.12.2022 12:00:00
Detay: Sanayi Mahallesi Oğuz Sokakta dağıtım şebeke hattımızdaki kolyede arıza olduğundan dolayı 3 saatlik su kesintimiz vardır.

Etkilenen Yerler: Sanayi Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.12.2022 03:10:00
Tamir Tarihi: 6.12.2022 14:00:00
Detay: Çayyolu mahallesi Ankaralılar Caddesi ile 2661 cadde köşe de meydana gelen Q200 lük pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Ümit Mahallesi Meksika caddesi üzerinde kalan iş yeri ve konutların bir kısmı. Ankaralılar caddesi üzeri, Koru mahallesi bir kısmı Ankaralılar caddesi üzerinde kalan konut ve işyerleri, Çayyolu mahallesi bir kısmı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kaybedecek bir karış toprağımız yok06 Aralık 2022 Salı 04:35
  • Uçar: Ankara’da ev yemeklerine ilgi büyük06 Aralık 2022 Salı 04:30
  • BİM’in kurucu ortakları kimler? BİM yönetim kurulu üyeleri kimler?05 Aralık 2022 Pazartesi 16:04
  • Dünya Sivil Havacılık Günü nedir, ne zaman kutlanır? Sivil havacılığın amacı nedir?05 Aralık 2022 Pazartesi 14:34
  • Dünya Türk Kahvesi günü ne zaman? Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi ölçüsü nedir?05 Aralık 2022 Pazartesi 13:34
  • Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?05 Aralık 2022 Pazartesi 12:58
  • Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır?05 Aralık 2022 Pazartesi 10:45
  • Batu alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Milyonluk soru neydi?05 Aralık 2022 Pazartesi 10:42
  • Prof. Dr. Turan Güven vefatının üçüncü yılında anıldı05 Aralık 2022 Pazartesi 04:35
  • Doğan: Pazar bölgedeki hareketliliği sağlıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 04:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti