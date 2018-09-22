Ankara Su Kesintisi 06 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 06 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 06 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 06 Aralık 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
06 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.12.2022 08:10:00
Tamir Tarihi: 6.12.2022 12:00:00
Detay: Sanayi Mahallesi Oğuz Sokakta dağıtım şebeke hattımızdaki kolyede arıza olduğundan dolayı 3 saatlik su kesintimiz vardır.
Etkilenen Yerler: Sanayi Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi.
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.12.2022 03:10:00
Tamir Tarihi: 6.12.2022 14:00:00
Detay: Çayyolu mahallesi Ankaralılar Caddesi ile 2661 cadde köşe de meydana gelen Q200 lük pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ümit Mahallesi Meksika caddesi üzerinde kalan iş yeri ve konutların bir kısmı. Ankaralılar caddesi üzeri, Koru mahallesi bir kısmı Ankaralılar caddesi üzerinde kalan konut ve işyerleri, Çayyolu mahallesi bir kısmı.
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