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Ankara Su Kesintisi 06 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 06 Kasım 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 06 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 06 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 06 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 06 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 06 Kasım 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

06 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi:  6.11.2022 12:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2324 sk. İle 2340 cd. köşesinde temiz su dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Etimesgut İstasyon Mahallesi Geneli

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi:  6.11.2022 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi istasyon mahallesi 2324 sk. İle 2340 cd. Köşesinde temiz su dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı Eetimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu mahallesi Sakarya Caddesi içerisinde temiz su dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Dünya Birlik Sit. Yurt Kent Villaları Aski Arıtma ve A.Yurtçu Mah. Köy İçi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.11.2022 09:45:00
Tamir Tarihi:  6.11.2022 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Hacımuratli Mahallesi Hacımuratli yolu üzerinde 110 lik HDPE hattaki arıza nedeniyle 06/11/2022 saat 09:45 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Hacımuratlı Mahallesi ve Çatalarmut sitesi

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