Ankara Su Kesintisi 07 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 07 Aralık 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 07 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 07 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 07 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 07 Aralık 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

07 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETMİESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.12.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.12.2022 13:00:00

Detay: Başkanlığımızca yürütülen Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Kuzu Pınarı Caddesi içerisinde su kayıplarını önleme çalışması kapsamında planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mah. Mermeroğlu Cad. Aymer Cad. Yeşiltepe Cd.1287 Cad. Eskibağlar Cad. Güzelköy Cad. Muammer Cad. Enerji Cad. Kuzupınarı Cad. Anadolu Aras Sit. Aymer Sit. Ekinciler Bağlıca Kont. Beyaz Park Evleri.

Arıza Tarihi: 7.12.2022 22:00:00

Tamir Tarihi: 8.12.2022 09:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi içerisinde su inşaat dairesi başkanlığınca, 1123 sok. ile Karatuz Cad. ve 1010 sok. üzerinde imalatı tamamlanan içme suyu ilave şebeke hattının mevcut hatta bağlanması çalışmalarının yapılabilmesi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı (Karatuz, Cambayırı, Değirmen Caddeleri civarı).

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.12.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.12.2022 17:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Oyaca Yeşil Çam ve Oyaca Akarsu Mahallelerinin su depolarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 07/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Oyaca Yeşil Çam ve Oyaca Akarsu Mahalleleri

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