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Ankara Su Kesintisi 07 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 07 Kasım 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 07 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 07 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 07 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 07 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 07 Kasım 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

07 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.11.2022 09:30:00
Tamir Tarihi:  7.11.2022 13:00:00
Detay: Sünlü Mahallesi Ahi Evran Sanayi Sitesinde oluşan 100 lük pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Sünlü Mahallesi Ahi Evran Sanayi Sitesi Geneli

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