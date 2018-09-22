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Ankara Su Kesintisi 08 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 08 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 08 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 08 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 08 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 08 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

08 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.12.2022 07:00:00
Tamir Tarihi: 8.12.2022 19:00:00
Detay: Planlı su kesintisi: Mamak ilçesi Çiğiltepe mahallesi geneli Eşref Akıncı kışlası içerisinde, Su İnşaat Daire Başkanlığınca yürütülen ve imalatı tamamlanan içme suyu deplase hattının mevcut hatta bağlanması işi kapsamında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Derbent mahallerinin tamamı ile Ortaköy ve Kayaş mahallelerinin alt kotları.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Tulumtaş ve Koparan Mahallelerinin su depolarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 08/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tulumtaş ve Koparan Mahalleleri.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.12.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.12.2022 11:30:00
Detay: Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde Ø110 pvc içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı.

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