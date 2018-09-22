Ankara Su Kesintisi 08 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 08 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 08 Kasım 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
08 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.11.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 8.11.2022 17:00:00
Detay: Ayaş, FERUZ ve EVCİ mahallesinde Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan İçme suyu Depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: FERUZ ve EVCİ mahalleleri.
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