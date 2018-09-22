  • BIST 4.920,23
  • Altın 1073.941
  • Dolar 18.6469
  • Euro 19.7027
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara Su Kesintisi 09 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 09 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 09 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 09 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 09 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 09 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 09 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

09 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi çayırlı, subaşı ve Hallaçlı Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 09/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çayırlı, Subaşı ve Hallaçlı Mahalleleri

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cebeci Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?08 Aralık 2022 Perşembe 16:49
  • İbni Sina Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Öğretim üyesi muayenesi telefon numaralı neler, ücreti ne kadar?08 Aralık 2022 Perşembe 15:58
  • 46 kodu nedir, 46 koduyla işten çıkarma ne anlama geliyor?08 Aralık 2022 Perşembe 13:35
  • 2023 yılında poşet fiyatları artacak mı? Plastik poşet fiyatı ne kadar olacak?08 Aralık 2022 Perşembe 13:31
  • 2022 Google Türkiye’de en çok ne aratıldı, neler merak edildi?08 Aralık 2022 Perşembe 13:19
  • Kistik fibrozis nedir, belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıl?08 Aralık 2022 Perşembe 11:40
  • Yarının ustaları çıraklar meslek erbablarıyla tanıştı08 Aralık 2022 Perşembe 06:35
  • Fidanlar geleceğe nefes olacak08 Aralık 2022 Perşembe 04:30
  • Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?07 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
  • Açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırı nedir? Açlık ve yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır?07 Aralık 2022 Çarşamba 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti