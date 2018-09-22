Ankara Su Kesintisi 09 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 09 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 09 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 09 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
09 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.12.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.12.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi çayırlı, subaşı ve Hallaçlı Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 09/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çayırlı, Subaşı ve Hallaçlı Mahalleleri
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