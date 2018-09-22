Ankara Su Kesintisi 09 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 09 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 09 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 09 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
09 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 9.11.2022 16:00:00
Detay: Ayaş, ÇANILLI, BAYAT, YAĞMURDEDE Mahalleleri Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan İçme suyu Depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: ÇANILLI ULUYOL VE ÇİĞDEMCİ, BAYAT,YAĞMURDEDE KÜME EVLERİ, KARAKÖY VE ÖREN MAHALLELERİ.
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