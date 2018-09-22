Ankara Su Kesintisi 1 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

1 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.05.2022 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.06.2022 21:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi tek yapı kooparatifi içerisinde bulunan TSW-19 su deposunun 30/05/2022 Pazartesi günü saat 17:00 ile 01/06/2022 Çarşamba günü saat 21:00 arasında bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışma nedeniyle etkilenen yerlerin üst kotlarında basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacıhasan, Hacılar, Hacı Muratlı,İkizce,İncek,Karagedik,Karaoğlan,Karşıyaka,Kızılcaşar,Örencik,Oğulbey,Seğmenler,Şafak,Taşpınar,Tepeyurt,Yağlıpınar,Yavrucuk ve Yaylabağ mahalleleri.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2022 14:40:00

Tamir Tarihi: 31.05.2022 18:00:00

Detay: BAŞPINAR MAHALLESİ 1109/1 SOKAK İÇERSİNDEKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BAŞPINAR MAHALLESİNİN BİR KISMI

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2022 14:25:00

Tamir Tarihi: 2.06.2022 12:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Dere köy Mahallesi sondaj kuyusunda meydana gelen İçme suyu pompa arızası (motor yanık) nedeniyle Plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Dereköy Mahallesi

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2022 08:30:00

Tamir Tarihi: 1.06.2022 13:00:00

Detay: Esentepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi’nin Bir Bölümü

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2022 08:30:00

Tamir Tarihi: 1.06.2022 13:00:00

Detay: Esentepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi’nin Bir Bölümü

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2022 09:45:00

Tamir Tarihi: 1.06.2022 13:00:00

Detay: Şehitlik Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi’nin Bir Bölümü

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2022 09:40:00

Tamir Tarihi: 1.06.2022 16:00:00

Detay: GĞDĞL İLÇESİ BOYALI MAHALLESİ ANA İRSALA HATTI BORU YARILMASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BOYALI MAHALLESİ TAMAMI

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