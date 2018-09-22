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Ankara Su Kesintisi 10 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Haziran 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 10 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Haziran 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.06.2022 23:00:00
Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİN İÇMESUYU KAYNAĞINI BESLEYEN BAŞDEĞİRMEN MEVKİİSİNDE ENERJİ-SA KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR. ENERJİ-SA EKİPLERİ TARAFINDAN ARIZA BAKIM ONARIMI YAPILDIKTAN SONRA SU VERİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: HAYMANA İLÇE MERKEZİ MAHALLELERİ MEDRESE MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ.

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 10.06.2022 13:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi, Çiftçiler Caddesi’nde yüklenici firma altyapı çalışması yapması nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Bir Bölümü

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2022 09:10:00
Tamir Tarihi: 10.06.2022 12:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAH ÇUBUK CADDESİ İÇERİSİNSE ALTYAPI CALIŞMASI ESNASINDA ABONE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH

 

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