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Ankara Su Kesintisi 10 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 10 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 10 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi:  10.11.2022 16:00:00
Detay: Ayaş merkez mahallelerinde Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan içme suyu depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacırecep, Hacıveli, Hacımemi, Dervişimam, Ferahfaki, Şeyhmuhittin, Camiatik, Ömeroğlu Mahalleleri.

Arıza Tarihi: 10.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 10.11.2022 17:00:00
Detay: Ayaş Başbereket ve Tekkke mahallelerinde Tesisler Dairesi Başkanlığınca yapılan içme suyu depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Başbereket ve Tekke Mahallesi tamamı.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.11.2022 14:05:00
Tamir Tarihi:  10.11.2022 14:30:00
Detay: Kızılırmak Mahallesi 1443 Cadde içindeki 200'lük ductil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Kızılırmak Mahallesi 1431 sokak, 1443 sokak, 1427 sokak, 1426 sokak, Budapeşte Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve civarı

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