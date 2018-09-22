Ankara Su Kesintisi 10 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.05.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.05.2022 18:00:00

Detay: CUBUK İLCESİ ATATÜRK MAHALLESİ BARBAROS MAHALLESİ YENİ HAT VE TERFİ DÖŞEMESİNDEN DOLAYI 10.05.2022 İTİBARİYLE SAAT 08:00 18:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER ATATÜRK MAHALLESİ ÜSTKISMI VE BARBAROS MAHALLESİ ÜST KODLARI TAHMİNİ VERİLİŞ 10.05.2022 SAAT :18:00

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.05.2022 08:10:00

Tamir Tarihi: 10.05.2022 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Kösrelik kızığı Mahallesi su deposunun bakım onarım çalışması nedeniyle 10.05.2022 salı günü saat 17:00 kadar kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kösrelik kızığı mahallesi

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.05.2022 08:45:00

Tamir Tarihi: 10.05.2022 15:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT BAŞLANGIÇ : 10.05.2022 - 08:45 BİTİŞ : 10.05.2022 - 15:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Mehmetakif Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde su şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Gazi Mahallesi Bir Bölümü, Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü, Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi Bir Bölümü, Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü, Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.05.2022 09:30:00

Tamir Tarihi: 10.05.2022 12:00:00

Detay: YEŞİLOVA MAHALLESİ ŞEBEKE DAĞITIM HATTINDA ARIZA SAAT 9:30 İLE 12:00 ARASINDA GÜNİÇERİSİNDE ARIZA NEDENİYLE YEŞİLOVA MAHALLESİ,HACIEMBİYA MAHALLESİ,TUZLA MAHALLESİ,EMEK MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: SAAT 9:30 İLE 12:00 ARASINDA GÜNİÇERİSİNDE ARIZA NEDENİYLE YEŞİLOVA MAHALLESİ,HACIEMBİYA MAHALLESİ,TUZLA MAHALLESİ,EMEK MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.05.2022 09:30:00

Tamir Tarihi: 10.05.2022 12:00:00

Detay: YEŞİLOVA MAHALLESİ ŞEBEKE DAĞITIM HATTINDA ARIZA

Etkilenen Yerler: SAAT 9:30 İLE 12:00 ARASINDA GÜNİÇERİSİNDE ARIZA NEDENİYLE YEŞİLOVA MAHALLESİ,HACIEMBİYA MAHALLESİ,TUZLA MAHALLESİ,EMEK MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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