Ankara Su Kesintisi 10 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.04.2022 08:45:00
Tamir Tarihi: 10.04.2022 13:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Melikşah Caddesi Teras Evler yanı Vantus Arızası nedeni ile Su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi Melik Şah Caddesi ile Selçuk Bey Caddesinin bir kısmı
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.04.2022 12:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı Cadde içerisinde meydana gelen içme Suyu Şebeke arızasından dolayı Su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin bir kısmı.
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.04.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 10.04.2022 15:00:00
Detay: Ballıkpınar Mahallesi ballıkpınar caddesinde 110PE içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10:30 ile15:00 arası su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar Mahallesi tamamı 10:30 ile 15:00
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.04.2022 10:45:00
Tamir Tarihi: 10.04.2022 17:00:00
Detay: Emirler mahallesi kuyu arızası nedeniyle 10.45 ile 17:00 arası su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Emirler Mahallesi tamamı
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