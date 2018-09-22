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Ankara Su Kesintisi 11 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 11 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 11 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi:  11.11.2022 17:00:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi su şebekesini besleyen dokuzardıç su deposunda yapılacak olan temizlik ve hijyen çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. *Kesinti Saati 09:00 Tarih:11.11.2022 *Tahmini Su Verilme Tarih:11.11.2022 Saati :17:00

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi tamamı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi:  11.11.2022 17:00:00
Detay: Ayaş Ulupınar,Gökçebağ,Bayram,Ilıca ve Gençali Mahallelerinde Tesisler Daire Başkanlığınca yapılan içme suyu depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ulupınar,Gökçebağ,Bayram,Ilıca ve Gençali Mahalleleri

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi:  11.11.2022 14:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi Gazi Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde ø700mm ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi Ankapark, Cumhurbaşkanlığı Konutu, Yeni Çiftlik Caddesi, Silahtar Caddesi (kokereççiler –süt birligi) ve civarı

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 11.11.2022 20:00:00
Detay: Bala ilçesi Kartaltepe mahallesi içinde bulunan merkez su deposu iletim hattında yapılacak çalışmadan dolayı 11.11.2022 Cuma günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Göztepe, Hamidiye, İsmetpaşa, Kartaltepe, Şentepe, Abazlı, Yöreli, Yeniköy, Koçyayla, Ahmetçayırı, Aşıkoğlu, Ergin, Ergin Yaylası ve Aydoğan mahalleleri

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