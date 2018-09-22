Ankara Su Kesintisi 11 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?