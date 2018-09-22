Ankara Su Kesintisi 11 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 12.05.2022 10:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİNDE İMALATI TAMAMLANAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARININ MEVCUT ALT YAPI İLE BAĞLANTILARININ YAPILABİLMESİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAHALLESİ GENELİ VE JANDARMA LOJMANLARI BÖLGESİ
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.05.2022 17:00:00
Detay: Lalabel su deposunda yapılacak depo temızlıgınden dolayı 11 05 2022 terıhıde saat 9/ 30 ile 17/00 satlerı arası sukesıntısı yapılacakdır .
Etkilenen Yerler: Lalabel mah
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2022 05:15:00
Tamir Tarihi: 11.05.2022 12:00:00
Detay: ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 637 SOKAKTA ANLIK OLUŞAN BORU ARIZASI NEDENİ İLE SAAT 10:00 A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ŞAHİNTEPE MH. ,MİSKET MH,ÜST KOTLARI , FAHRİ KORUTÜRK MH . ÜST KOTLARI
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2022 23:00:00
Tamir Tarihi: 12.05.2022 03:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Ekin mahallesi 1734/1 sok T49 su deposunda bakım onarım çalışmaları nedeniyle 11.05. 2022 Çarşamba günü saat 23:00 12.05.2022 perşembe günü saat 03:00 kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Başak mahallesi ve Ekin mahallesi
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 11.05.2022 12:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde su şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Bir Bölümü
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.05.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 11.05.2022 13:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ ATATÜRK MAHALLESİ AMİR SOKAK,TA YENİ SU HAT DÖŞEMESİNDEN DOLAYI 100 LÜK POLİETİLEN BORUDA SAAT 10:00 SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER AHALİ SOKAK, AGAC SOKAK,AHESTE SOKAK, BUCAK SOKAK,BONCUK SOKAK, AKŞEMSEDDİN CADDESİ TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞİ SAAT 13:00
ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.05.2022 23:00:00
Tamir Tarihi: 11.05.2022 12:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan 4000 m3 lük Su deposuna ait manevra odası mekanik tesisatında bakım ve onarım çalışmalarında oluşan aksaklıklardan dolayı su verilmesi 11 Mayıs Çarşamba 12:00 olarak güncellenmiştir.
Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Akseki,Boğaziçi,Cumhuriyet,Ekici,Emek,Hacıembiya,Hürriyet,İstiklal,Kale,Mehmet Akif Ersoy,Mustafacık,Sanayi,Sarıkaya,Şeyhkuyusu,Tuzla,Yeni,Yeşilova,Karamollauşağı,Hamzalı ve Çavuşköy Mahalleri etkilenecektir.
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