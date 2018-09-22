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Ankara Su Kesintisi 11 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 11 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.04.2022 08:50:00
Tamir Tarihi: 11.04.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih Mah. Belediye caddesi içerisinde oluşan 200'luk PVC içme suyu borusu arızası nedeniyle 11.04.2022 Pazartesi günü saat 12:00 a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mah. bir kısmı Tevfik ileri Mah. bir kısmı

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.04.2022 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SERHAT MAHALLESİ SERHAT CADDESİ İLE 1282. SOKAK KÖŞESİNDE Ø 150 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SERHAT MAHALLESİ , 1282. SOKAK CİVARI

 

 

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