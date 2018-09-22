Ankara Su Kesintisi 12 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
HAYMANA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.06.2022 23:00:00
Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİN İÇMESUYU KAYNAĞINI BESLEYEN BAŞDEĞİRMEN MEVKİİSİNDE ENERJİ-SA KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR. ENERJİ-SA EKİPLERİ TARAFINDAN ARIZA BAKIM ONARIMI YAPILDIKTAN SONRA SU VERİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: HAYMANA İLÇE MERKEZİ MAHALLELERİ MEDRESE MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ.
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 11.06.2022 09:15:00
Tamir Tarihi: 11.06.2022 18:15:00
Detay: Türközü mahallesi yukarı imrahor su inşaat @1400 lük içme suyu şebeke imalat çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: yukarı imrahor mahallesi
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 12.06.2022 10:00:00
Detay: DOSTLAR mh. pompa istasyonunda enerji sa kaynaklı kesinti olduğundan saat 10:00 kadar su verilemeyecek
Etkilenen Yerler: doslar mahallesi araplar mah
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 12.06.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.06.2022 17:00:00
Detay: Plansız Su Kesintisi: Polatlı ilçesi zafer mahallesi Gordion caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: zafer mahallesi cumhuriyet mahallesi kurtuluş mahallesi yeni mahalle.
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