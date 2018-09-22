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Ankara Su Kesintisi 12 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 12 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 12 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

12 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.04.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAHALLESİ 5412. SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAHALLESİ SEZAİ KARAKOÇ CADDESİ İLE NECİP FAZIL CADDESİ VE CİVARI

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.04.2022 13:00:00
Tamir Tarihi: 12.04.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI GÜRAĞAÇ MAHALLESİ DEPODA OLUŞAN HİDRAFOR ARIZASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI GÜRAĞAÇ MAHALLESİ

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.04.2022 14:00:00
Detay: KIZILÖZ MAHALLESİNDE OLUŞAN 110 LUK PE100 BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KIZILÖZ MAHALLESİ KÜMEEVLER

 

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