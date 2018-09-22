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Ankara Su Kesintisi 13 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 13 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.06.2022 10:20:00
Tamir Tarihi: 13.06.2022 12:00:00
Detay: Yeşiltepe mahallesi elçi sokak içi 90 pvc boruda oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Yeşiltepe mahallesi

 

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