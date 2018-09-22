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Ankara Su Kesintisi 13 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 13 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 13 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Şu anda sistemlerde kayıtlı herhangi bir kesinti veya çalışma bulunmamaktadır.
Sorunlarınız için Alo 153 numarasını arayabilirsiniz.

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