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Ankara Su Kesintisi 13 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 13 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.04.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 13.04.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİNDE ŞEBEKE BAĞLANTISI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TUNAHAN SOKAK VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI

 

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