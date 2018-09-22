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Ankara Su Kesintisi 14 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 14 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 14 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.12.2022 10:15:00
Tamir Tarihi: 14.12.2022 13:00:00
Detay: Karşıyaka Mahallesi Uluharman Caddesi içerisinde q 200 lük şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi.

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