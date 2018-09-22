Ankara Su Kesintisi 14 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?