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Ankara Su Kesintisi 14 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 14 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 14 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 14 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 14 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

14 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.06.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 13:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı içerisinde meydana gelen arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: Saray Mahallesi; Gimatcılar Sanayi Sitesi, Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Aksoy Caddesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Aksan Sanayi Sitesi

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2022 06:00:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 12:00:00
Detay: SUSUZ MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN 300 LÜK DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SUSUZ MAHALLESİ

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 12:00:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ GÜLİSTAN SOKAKTA OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ GÜLİSTAN SOKAK İSTANBUL SOKAK HARMAN SOKAK

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesinde yüklenici firma altyapı çalışması yapması nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: zafer mahallesi bir kısmı

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2022 09:20:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 17:00:00
Detay: YEŞİLTEPE MAHALLESİ ERİŞEN SOKAK 90 PVC BORUYA ZARAR VEMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YEŞİLTEPE MAHALLESİ GALABA MAHALLESİ BİR KISMI

 

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.06.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 80 sokakta Q100 lük ductil hattaki arıza nedeniyle 14/06/2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISIMI

 

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