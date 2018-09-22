Ankara Su Kesintisi 14 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.04.2022 18:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi kızılcaşar mahallesi 1129 cadde de doğal gaz kazı çalışması nedeniyle tedbir amaçlı 14/04/2022 saat 09:30 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: N modern sitesi Otizm yaşam merkezi ve Fenerbahçe sosyal tesisi.
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.04.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 14.04.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mah Orhangazi caddesi içerisinde oluşan 110'luk PVC içmesuyu borusu arızası nedeniyle 14.04.2022 Perşembe günü saat 12:00 a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yunus emre mah bir kısmı Merkez mah bir kısmı
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