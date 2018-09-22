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Ankara Su Kesintisi 15 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 15 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 15 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

SİNCAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 15.12.2022 12:40:00
Tamir Tarihi: 15.12.2022 18:30:00
Detay: Yenihisar Mahallesi Küme Evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Malıköy Ihlamurkent Sitesi ve Yenihisar Mahallesi tamamı.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.12.2022 13:30:00
Tamir Tarihi: 15.12.2022 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Çambayırı Cad. içerisinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kızılelma Caddesi, Zirve Caddesi ve civarı.

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