Ankara Su Kesintisi 15 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.06.2022 13:45:00
Tamir Tarihi: 14.06.2022 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ HIDIRLIK SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ HIDIRLIK SOKAK VE BİR KISMI
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.06.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 15.06.2022 17:00:00
Detay: Beyobası kümeevleri içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Beyobası Kümeevleri
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.06.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.06.2022 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Zafer mahallesi Çiftçiler caddesi üzende Yüklenici Firma altyapı çalışması yapması nedeniyle tedbir amaçlı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Bir Kısmı
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.06.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 15.06.2022 14:00:00
Detay: BARBAROS MAHALLESİ BEYZADE SOKAKTA OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: BARBAROS MAHALLESİ ORHAN GAZİ CAADESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 15.06.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 15.06.2022 12:30:00
Detay: Ayaş Gökler mahallesinde oluşan elektrik arızası nedeni ile Pompalarımızın çalışmaması sonucu su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: AYAŞ Gökler mahallesi tamamı.
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