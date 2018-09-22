Ankara Su Kesintisi 15 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 15 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 15 Kasım 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
15 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.11.2022 19:20:00
Tamir Tarihi: 15.11.2022 12:00:00
Detay: Balıkhisar Mahallesi Ankara Caddesi otonomi 2 nolu kapı ana irsaliye ekipleri çalişma yaptigindan dolayi 300 duktil boru atma riskinden dolayi su kesintisi uygulanacaktir
Etkilenen Yerler: Saracalar Mahallesi Anakara Caddesi Çubuk Yolu Melihşah Mahallesi Yenice Mahallesi
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.11.2022 22:30:00
Tamir Tarihi: 15.11.2022 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşı Yaka Mahallesi Haymana yolu güzel yalı mevkiinde @ 600 lük ductil iletim hattaki arıza nedeniyle 14/11/2022 saat 22:30 ile 15/11/2022 saat 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karşı yaka, gazi Osman paşa, Seğmenler, Eymir, Bahçelievler, Şafak, Yaylabag, Yağlı pınar, Oğulbey, Kara oğlan, Karagedik, Tepeyurt ve Kırıklı Mahalleleri
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