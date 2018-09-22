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Ankara Su Kesintisi 15 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 15 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 15.04.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 15.04.2022 13:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 15.04.2022 10:00 BİTİŞ TARİHİ : 15.04.2022 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Esentepe Mahallesi, Kurt Sokak’da su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Esentepe Mahallesi
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi

 

KAZAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 15.04.2022 08:05:00
Tamir Tarihi: 15.04.2022 11:05:00
Detay: Kahramankazan İlçesi, Kayı Mahallesi, Selçuklu Caddesi içerisinde bulunan Ø225’lik içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Kayı Mahallesi

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 15.04.2022 08:45:00
Tamir Tarihi: 15.04.2022 17:00:00
Detay: HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ MAHALLESİ 277 SOKAKTA Kİ KAZI ÇALIŞMASINDA ÖZLEM İNŞAAT FİRMASI KURUMUMUZA AİT DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR.BU ARIZADAN KAYNAKLISAAT 8.30 İLE 17.00 SAATLERİ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ MAHALLESİNİN BİR KISMI.ESERTEPE SOKAK

 

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