Ankara Su Kesintisi 16 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.06.2022 07:40:00
Tamir Tarihi: 16.06.2022 12:00:00
Detay: Önder Mahallesi Açıktan sokak içerisinde meydana gelen su patlağı nedeniyle kesinti yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Açıktan Sokak, Karpuzlu-1 Sokak, Dikmeli Sokak, Sırma Sokak, Karacakaya Caddesi ve çevreleri
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 16.06.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 16.06.2022 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Metehan Sokak üzerinde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü
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