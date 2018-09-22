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Ankara Su Kesintisi 16 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 16 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 16 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.11.2022 19:20:00
Tamir Tarihi: 16.11.2022 12:00:00
Detay: Balıkhisar Mahallesi Ankara Caddesi otonomi 2 nolu kapı ana irsaliye ekipleri çalişma yaptigindan dolayi 300 duktil boru atma riskinden dolayi su kesintisi uygulanacaktir

Etkilenen Yerler: Saracalar Mahallesi Anakara Caddesi Çubuk Yolu Melihşah Mahallesi Yenice Mahallesi

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.11.2022 23:55:00
Tamir Tarihi: 16.11.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar içmesuyu Arıtma tesisine gelen 1200'lük ham su baraj isale hattında oluşan arıza nedeniyle Pursaklar üst kotlara yeterli su verilememektedir. Bu nedenle saat 24:00 dan itibaren su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi,Yunus Emre Mahallesi,Merkez Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi, Fatih Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.11.2022 09:15:00
Tamir Tarihi: 16.11.2022 14:00:00
Detay: 29 Ekim Mahallesi 731 Sok İçi Üzerinde Meydana Gelen Arızadan Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: 738 sokak 731 sokak 729 sokak 734 sokak 59 cadde 58 cadde 743sokak 726 sokak 57 cadde

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