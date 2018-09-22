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Ankara Su Kesintisi 17 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Haziran 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 17 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Haziran 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.06.2022 15:00:00
Tamir Tarihi: 16.06.2022 18:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Kızılelma Caddesi üzende oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Gülveren mahallesi yeni sanayi mevki

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.06.2022 05:10:00
Tamir Tarihi: 17.06.2022 10:00:00
Detay: DEPO TAHLİYESİ VE TEMİZLİGİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH ÜST KOTLARI

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.06.2022 08:40:00
Tamir Tarihi: 17.06.2022 14:00:00
Detay: YILDIRIM MAHALLESİ KAVAKLIDERE CADDESİ İÇİ FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA 75 PVC BORUYA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ BİR KISMI

 

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