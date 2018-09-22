Ankara Su Kesintisi 17 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 17 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.11.2022 14:00:00
Detay: Ücret Mahallesi küme evler içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Ücret Mahallesi geneli
GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.11.2022 14:00:00
Detay: Güdül İlçesi Sorgun Mahallesi depo bakım ve onarımı yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Sorgun Mahallesi
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