Ankara Su Kesintisi 17 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 17 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
17 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.05.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.05.2022 16:00:00
Detay: YUKARI MAHALLE FATİHSULTAN MEHMET CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANAİLETİM HATTI BORU YARILMA ARIZASI NEDENİ SUKESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YUKARI AŞAĞI EMİRLER YENİ MAHALLE
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.05.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.05.2022 17:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 17.05.2022 09:00 BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2022 17:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi, Turgut Reis Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Gülveren Mahallesi’nin Bir Bölümü
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Gülveren Mahallesi’nin Bir Bölümü
ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 17.05.2022 09:40:00
Tamir Tarihi: 17.05.2022 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Mustafa Al Sokak PVC 90'lık İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: BEYLER-YAYALAR
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