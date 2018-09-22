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Ankara Su Kesintisi 17 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 17 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.04.2022 10:25:00
Tamir Tarihi: 17.04.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mah Eskiköy caddesi içerisinde oluşan 225'lik PVC içmesuyu borusu arızası nedeniyle 17.04.2022 Pazar günü saat 12:00 a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yunus emre mah bir kısmı

 

ETMİSGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.04.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 17.04.2022 14:00:00
Detay: DETAY: ETİMESGUT İLÇESİ YUKARI YURTÇU MAHALLESİ AKDENİZ CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø 110 LUK PE BORU TEMİZ SU ŞEBEKE ARIZASINDAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YURTKENT VİLLALARI TAMAMI

 

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