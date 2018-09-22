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Ankara Su Kesintisi 18 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 18 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 18 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 18 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 18 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 18 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

18 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.11.2022 08:15:00
Tamir Tarihi: 18.11.2022 13:00:00
Detay: Y.Beyazıt Mahallesi Ulubatlı Sokakta oluşan 100’Lük Pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Y.Beyazıt Mahallesi Hakan Sokak Zengin Sokak Ulubatlı Sokak

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.11.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan mahallesi Funda caddesi içerisinde içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesintisi su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı

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