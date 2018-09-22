Ankara Su Kesintisi 18 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.04.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova mah orta kademe su deposunun bakım onarım çalışması için 18.04.2022 Pazartesi günü saat 12:00 a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilova mah Sirkeli Yeşilyurt mah Abadan mah
ETMİSGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.04.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 18.04.2022 14:00:00
Detay: MELİHŞAH MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 63 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: MELİHŞAH MAHALLESİ KÜMEEVLER
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