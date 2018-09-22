Ankara Su Kesintisi 19 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.05.2022 10:55:00
Tamir Tarihi: 19.05.2022 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mah Saray Bosna sok içerisinde müteahhit tarafından 110 luk pvc içme suyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar nedeniyle perşembe günü saat 13:00 kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yunus emre mah Gümüş köy sitesi
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