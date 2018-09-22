  • BIST 2.393,61
  • Altın 930.626
  • Dolar 15.9677
  • Euro 16.7638
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Ankara Su Kesintisi 19 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 19 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2022 10:55:00
Tamir Tarihi: 19.05.2022 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mah Saray Bosna sok içerisinde müteahhit tarafından 110 luk pvc içme suyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar nedeniyle perşembe günü saat 13:00 kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yunus emre mah Gümüş köy sitesi

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 19 Mayıs Kutlu Olsun19 Mayıs 2022 Perşembe 04:04
  • Belediye başkanlarından üretime destek19 Mayıs 2022 Perşembe 03:03
  • Şehit Adnan Demirtürk19 Mayıs 2022 Perşembe 02:02
  • Ev alana değil fabrika kurana vatandaşlık önerisi18 Mayıs 2022 Çarşamba 05:05
  • Fırsatçılık enflasyonu18 Mayıs 2022 Çarşamba 04:04
  • Necip Fazıl Kısakürek’in eseri Congresium’da sahnelenecek17 Mayıs 2022 Salı 05:05
  • Türk Diline "Sessiz İstila"17 Mayıs 2022 Salı 04:04
  • Hamamönü Kabakçı Konağı'nda Tokat konuşuldu17 Mayıs 2022 Salı 03:03
  • Medet Dedim Ağladım17 Mayıs 2022 Salı 02:02
  • EGO otobüslerinin hassas Duracak İkaz Butonları şoför ile yolcuları karşı karşıya getiriyor17 Mayıs 2022 Salı 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti