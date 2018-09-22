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Ankara Su Kesintisi 19 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 19 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 19.04.2022 13:30:00
Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH 462 CADDE DEKİ ARIZADAN DOLAYI 09.30:13.00 ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: H.BAHÇELİEVLER MAH ALT KOTLARI

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.04.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 19.04.2022 12:00:00
Detay: YILDIRIM MAHALLESİ MELİKŞAH SOKAK 90 PVC BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

 

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