Ankara Su Kesintisi 2 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2022 17:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi’nde yapılan kanal çalışmasında engel teşkil eden su borusundan kaynaklı oluşabilecek arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi bir bölümü, Yeni Mahalle bir bölümü, Kurtuluş Mahallesi Bir bölümü, Zafer Mahallesi Bir Bölümü
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2022 13:00:00
Detay: Ayaş Sinanlı Cuma mahallesi Ayvalı Caddesi içerisindeki 90 lık İçme Suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni Su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Cuma, Mahkeme ve Hocasinan mahallesi
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2022 17:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE ESERTEPE KÜME EVLERİ SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE KÜMEEVLERİ SOKAKTA VE AYVAŞIK MAHALLESİ MEHMET CENGİZÖZALP CADDESİ ESKİ ADI İLE (75 YIL BULVARI ÜZERİ) NİN BİR KISMI
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2022 10:45:00
Tamir Tarihi: 2.06.2022 13:00:00
Detay: YILDIRIM MAHALLESİ KOZA SOKAK İÇİ MÜTEAHHİT KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA 90 PVC BORUYA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.05.2022 14:25:00
Tamir Tarihi: 2.06.2022 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Dere köy Mahallesi sondaj kuyusunda meydana gelen İçme suyu pompa arızası (motor yanık) nedeniyle Plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Dereköy Mahallesi
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