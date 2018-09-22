Ankara Su Kesintisi 20 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 20 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Kasım 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.11.2022 09:40:00
Tamir Tarihi: 20.11.2022 13:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi HacIhasan Mahallesi Haymana Yolu üzerinde @ 280 lik HDPE hattaki arıza nedeniyle 20/11/2022 saat 09:40 ile 13 :00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çatal Armut,Mogan Sevgi Çiçeği ve Manzara Evleri siteleri.
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