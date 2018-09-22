Ankara Su Kesintisi 21 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 21 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BALA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.11.2022 08:15:00
Tamir Tarihi: 21.11.2022 12:30:00
Detay: Bala Afşar mah su deposunda yapılacak olan bakım onarım çalışmasından kanaklı olarak su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Afşar Mahallesi geneli
KAZAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.11.2022 11:00:00
Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, Gimat Caddesi içerisinde bulunan Ø110 mm şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Gimat Caddesi ve bağlı sokaklar.
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