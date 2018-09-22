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Ankara Su Kesintisi 21 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 21 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.04.2022 23:00:00
Tamir Tarihi: 21.04.2022 10:00:00
Detay: AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ÇAMLITEPE CADDESİ İÇERİSİNDE İÇMESUYU ARIZA ONARIM ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ÇAMLITEPE CADDESİ BİR KISMI

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 21.04.2022 14:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 21.04.2022 09:30 BİTİŞ TARİHİ : 21.04.2022 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Esentepe Mahallesi, Akıncılar Sokak’da su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü ve Esentepe Mahallesi Bir Bölümü
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü ve Esentepe Mahallesi Bir Bölümü

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.04.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.04.2022 12:00:00
Detay: YILDIRIM MAHALLESİ MAVİŞ CADDESİ FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA 90 PVC BORUYA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

 

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