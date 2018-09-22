Ankara Su Kesintisi 22 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.04.2022 08:45:00
Tamir Tarihi: 22.04.2022 11:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Kösrelik Kızığı mahallesi su deposu bakım onarım çalışması nedeniyle 22.04.2022 cuma günü saat 11 :00 a kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kösrelik kızığı mahallesi
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.04.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.04.2022 11:30:00
Detay: İSMETPAŞA MAHALLESİ BOYRAZ SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA MAH YENİCE MAH YENİPINAR MAH ÜST KOTLARI
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.04.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.04.2022 13:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 22.04.2022 10:00 BİTİŞ TARİHİ : 22.04.2022 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Yeni Mahalle, Kuyu Sokak’da su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Yeni Mahalle’nin tamamı
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle’nin tamamı
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