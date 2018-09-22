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Ankara Su Kesintisi 23 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 23 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 23 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.11.2022 12:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Gazi Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi Bir Bölümü.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.11.2022 12:00:00
Tamir Tarihi: 23.11.2022 18:00:00
Detay: Ayaş Akkaya Mahallesinde Tesisler Dairesi Başkanlığınca yapılacak olan içme suyu depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Akkaya Mahallesi tamamı.

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.11.2022 09:50:00
Tamir Tarihi: 23.11.2022 12:00:00
Detay: Beyler Mahallesi Işıkkaya Sokak içerisinde, Pvc ç=75 mm hatta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi, Yayalar Mahallesi.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 23.11.2022 15:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi karaali Mahallesi'nde su deposunda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 23/07/2022 saat 08:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Karaali Mahallesi.

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