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Ankara Su Kesintisi 25 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ekim 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ekim 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 25 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 25 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ekim 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2022 17:00:00
Detay: Planlı su kesintisi: etimesgut ilçesi bağlıca mahallesinde devam etmekte olan içme suyu şebeke hatları basınç düzenlemesi için şebeke hatları üzerinde ayrım çalışmaları yapılacaktır söz konusu çalışmanın yapılabilmesi için planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler yenice mahallesi geneli

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2022 08:00:00
Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde Su İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Döşenen içme suyu hatlarının işletmeye alınabilmesi için bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (Ihalmur kent)

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2022 08:15:00
Tamir Tarihi: 25.10.2022 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi Şehit Halil Koçak caddesinde dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi ayvaşık mahallesi şehit halil koçak caddesi ve bir kısmı

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