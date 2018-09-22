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Ankara Su Kesintisi 25 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 25 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.04.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 25.04.2022 18:00:00
Detay: ÇAYIRHAN MAHALLESİ DEPO SEVİYELERİNDE AŞIRI DÜŞÜŞ MEYDANA GELDİĞİ İÇİN BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

 

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