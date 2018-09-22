  • BIST 4.006,33
  • Altın 999.224
  • Dolar 18.6053
  • Euro 18.6583
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Ankara Su Kesintisi 26 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Ekim 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 26 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 26 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 18:00:00
Detay: Planlı su kesintisi tarihi: 26.10.2022 saat 09:00 tamir tarihi: 2610.2022 saat: 18:00 Etimesgut ilçesi Aşağı Yurtçu mahallesinde yüklenici firma tarafından devam etmekte olan içme suyu şebeke hatları yapım iş imalatlar kapsamında hdpe boru içme suyu hattının bağlantı imalatından dolayı söz konusu çalışmanın yapılabilmesi için planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Aşağı Yurtçu, Mah. Yurtkent Villlaları , Dünya Birlik Sitesi.

Arıza Tarihi: 26.10.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Yukarı Yurtçu Mah. 4462 sokak içerisinde temiz su dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Toki Blk Ve 4462 Sokak Civarı.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 08:00:00
Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde Su İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Döşenen içme suyu hatlarının işletmeye alınabilmesi için bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (Ihalmur kent).

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi:25.10.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 10:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mevkii Q400'lük içme suyu hattı Bakap içme suyu bağlantısı nedeni ile 25/10/2022 saat 22:00 ile 26/10/2022 saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Aselsan, Özel Kuvvetler, Türksat, Yağlıpınar Mah, Oğulbey Mahallesinin biri kısmı.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 12:30:00
Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Ataç Sokak üzerinde Ø 110 luk PVC boru içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi bir bölümü.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kombi ve tesisat bakımı ile tasarruf etmek mümkün26 Ekim 2022 Çarşamba 04:30
  • Bayram: "Ahşabın da aslında bir dili vardır, size iletir"25 Ekim 2022 Salı 04:35
  • PTT'nin 182. kuruluş yıldönümü kutlamasında 182. müşteriye hediye verildi25 Ekim 2022 Salı 04:30
  • Kadın-erkek el ele şiddetsizlik çağrısı25 Ekim 2022 Salı 04:24
  • Bu kış geçen yılla aynı gazı yaksam doğalgaz faturam ne gelir? İşte 2022 2023 kışı tahmini doğalgaz faturaları:24 Ekim 2022 Pazartesi 10:20
  • Pandemi sürecinde ara verilen Ankara'da Birlik Sohbetleri tekrar başladı24 Ekim 2022 Pazartesi 04:35
  • Kılıç: “Yetkisiz servise ürün teslim edildiğinde ürün garanti kapsamından çıkar”24 Ekim 2022 Pazartesi 04:30
  • Avrupa'dan yeni nesil dumansız sobaya yoğun ilgi24 Ekim 2022 Pazartesi 04:25
  • Sağlığını düşünenler yün yorgan kullanmalı22 Ekim 2022 Cumartesi 04:35
  • Ankara’nın tarihi yüzü Ulus semtinde eskimeyen camii Hacı Bayram Camisi22 Ekim 2022 Cumartesi 04:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti