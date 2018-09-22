Ankara Su Kesintisi 26 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 26 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 18:00:00
Detay: Planlı su kesintisi tarihi: 26.10.2022 saat 09:00 tamir tarihi: 2610.2022 saat: 18:00 Etimesgut ilçesi Aşağı Yurtçu mahallesinde yüklenici firma tarafından devam etmekte olan içme suyu şebeke hatları yapım iş imalatlar kapsamında hdpe boru içme suyu hattının bağlantı imalatından dolayı söz konusu çalışmanın yapılabilmesi için planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Aşağı Yurtçu, Mah. Yurtkent Villlaları , Dünya Birlik Sitesi.
Arıza Tarihi: 26.10.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Yukarı Yurtçu Mah. 4462 sokak içerisinde temiz su dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Toki Blk Ve 4462 Sokak Civarı.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.10.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 08:00:00
Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde Su İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Döşenen içme suyu hatlarının işletmeye alınabilmesi için bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (Ihalmur kent).
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi:25.10.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 10:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mevkii Q400'lük içme suyu hattı Bakap içme suyu bağlantısı nedeni ile 25/10/2022 saat 22:00 ile 26/10/2022 saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Aselsan, Özel Kuvvetler, Türksat, Yağlıpınar Mah, Oğulbey Mahallesinin biri kısmı.
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 26.10.2022 12:30:00
Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Ataç Sokak üzerinde Ø 110 luk PVC boru içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi bir bölümü.
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