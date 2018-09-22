Ankara Su Kesintisi 26 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Nisan 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.04.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.04.2022 18:00:00
Detay: PLANLI KESİNTİ : NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE DEPO SEVİYELERİNİN AŞIRI KULLANIMDAN KAYNAKLI DÜŞMESİNDEN DOLAYI BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.04.2022 12:00:00
Detay: Zübeyde Hanım Mahallesi Fatih Caddesi No.:31 de ki içme suyu arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Zübeyde Hanım Mahallesinin bir kısmı
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