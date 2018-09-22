Ankara Su Kesintisi 27 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 27 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.10.2022 08:50:00
Tamir Tarihi: 27.10.2022 14:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesi Yakacık Bulvarı içerisinde 100 mm’lik içme suyu şebeke iletim hattında meydana gelen arızadan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi Yakacık Bulvarı ve Civar
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.10.2022 19:05:00
Tamir Tarihi: 27.10.2022 16:00:00
Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde oluşan ana iletim hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (Ihalmur kent).
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